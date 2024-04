La prochaine génération de cartes graphiques gaming chez AMD profitera d'une nouvelle architecture graphique RDNA 4 mais elle n'ira pas forcément à battre tous les records.

Au fil des fuites et des rumeurs, la famille Radeon RX 8000 semble se diriger vers une recherche de compromis entre performances et efficacité énergétique sans aller jusqu'au territoire du très haut de gamme, laissé sans partage à Nvidia.

Une gamme Radeon RX 8000 calée en milieu de gamme

AMD ne s'appuierait que sur deux GPU Navi 48 et Navi 44 et l'on pouvait penser qu'elle exploiterait l'interface PCIe Gen 5 et la nouvelle mémoire dédiée GDDR7 qui va commencer à faire son apparition.

Toutefois, de nouvelles informations suggèrent que la firme aurait fait le choix de ne pas passer à la GDDR7, ni même à l'évolution intermédiaire GDDR6W, pour rester sur de la mémoire GDDR6 en 18 Gbps sur l'ensemble de la gamme, comme le propose déjà largement l'actuelle gamme Radeon RX 7000 (RDNA 3).

Les futures cartes graphiques Radeon RX 8000 ne profiteraient donc pas de la nouvelle mémoire vidéo démarrant à 28 Gbps (et plus encore par la suite) mais cela semble bien aller dans le sens d'une série qui gardera les pieds sur terre et devrait dans le même temps ménager le porte-monnaie.

Pas de match Nvidia / AMD cette année

La GDDR6 18 Gbps devrait être proposé sur les GPU mobiles comme les cartes graphiques pour PC de bureau tandis que les GPU Navi 4x devraient assurer des performances proches des Navi 32 et Navi 33 de la génération actuelle sous architecture RDNA 3.

Tandis que Nvidia pourrait pousser les performances plus loin avec une nouvelle gamme RTX 50 avec architecture Blackwell dès cette année, AMD resterait bien sur le terrain du milieu de gamme pour sa série Radeon RX 8000 en RDNA 4.

S'agit-il d'une stratégie d'attente avant de passer à une architecture permettant d'améliorer plus franchement les performances ou bien d'un aveu de faiblesse et d'un repositionnement stratégique face au rouleur compresseur Nvidia, les infos manquent encore pour tirer des conclusions.