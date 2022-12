C'est cette semaine que sera lancée la toute nouvelle génération de cartes graphiques d'AMD avec deux références à la clé : les Radeon RX 7900 XT et RX 7900XT.

Deux cartes qui viennent se positionner au niveau de la GeForce RTX 4080 de Nvidia qui peine aujourd'hui à trouver preneur du fait d'un positionnement tarifaire jugé excessif.

Les Radeon RX 7900 font de l'ombre à Nvidia

Il s'agira de la première génération de cartes sous architecture RDNA 3 et qui promet plus de 55% de gains performance / watt comparés aux RX 6900 XT. D'ailleurs, AMD évoque des puces gravées en 5 nm chez TSMC

La Radeon RX 7900 XT embarquera 20 Go de GDDR6 avec une fréquence variant de 2 à 2,4 Ghz. Cela devrait permettre aux cartes d'AMD de faire un bond en avant significatif dans la gestion du Ray Tracing. Ce sera encore plus impressionnant avec la Radeon RX 7900 XTX qui embarquera 24 Go de GDDR6 à 2,5 Ghz.

Des premiers tests réalisés sur 3DMark Time Spy en 4K et 2K, ainsi que sous 3DMark Fire Strike.

Sous Time Spy, la RX 7900 XTX affiche 13 729 points en 4K tandis que la RX 7900 XT revendique 13687 points, les deux cartes sont donc très proches. À titre de comparaison la RTX 4080 affiche 14 005 points avec des drivers déjà plus avancés que ceux d'AMD.

Sous Fire Strike, la RX 7900 XTX affiche 18 853 points en 4K et 37 702 points en 2K. C'est au-dessus de la RTX 4080 qui affiche 17 294 points en 4K et 33 932 points en 2K. La RX 7900 XT reste également très proche avec respectivement 16 195 et 33 497 points.

Pour faire simple, la RTX 4080 de Nvidia se retrouverait (en termes de performances) pile entre la RX 7900 XT et la RX 7900 XTX.

Une situation embarrassante pour Nvidia surtout lorsque l'on compare le prix des cartes graphiques :

La RX 7900 XT est attendue autour des 1099€, la RTX 4080 est facturée 1399€ et la RX 7900 XTX est attendue autour des 1333€...