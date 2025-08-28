Les fuites autour de la future génération de cartes graphiques AMD RDNA 5 se multiplient et dessinent déjà une architecture ambitieuse. Alors qu’AMD doit affronter la concurrence féroce de Nvidia et Intel, les rumeurs mettent en avant des puces totalement repensées, avec des bus mémoire particulièrement larges et une réorganisation en plusieurs segments de GPU.

Plusieurs configurations sont évoquées dans des fuites sous des appellations allant de AT0 à AT4, destinées à couvrir différents segments du marché des GPU. Après un cycle RDNA 4 rétréci au milieu de gamme, la prochaine génération s'annonce plus ambitieuse.

Un GPU phare AT0 taillé pour afficher sa puissance

Selon les informations partagées par plusieurs sources spécialisées, le modèle AT0 constituerait le haut de gamme de l’architecture RDNA 5. Cette puce afficherait 96 Compute Units, contre 80 pour l’actuelle Radeon RX 7900 XTX basée sur RDNA 3.

L’autre donnée marquante est la largeur du bus mémoire estimée à 512 bits, un chiffre qui dépasse largement les standards actuels et qu'on ne trouve que sur la RTX 5090 de Nvidia.

Cette largeur devrait logiquement offrir une bande passante massive (largement au-dessus de 1 To/s), un atout précieux pour les résolutions élevées et le traitement graphique avancé, tout en pouvant embarquer au moins 24 Go de mémoire VRAM (GDDR7 ?).

Une telle configuration laisse penser que l’AT0 serait destinée à concurrencer les GPU les plus extrêmes des gammes RTX Blackwell de Nvidia. D’autant plus qu’AMD pourrait chercher à s’appuyer sur cette avance technique pour améliorer ses performances en ray tracing, un domaine où la marque a jusqu’ici marqué le pas. Reste à savoir si un tel choix d’architecture n’impliquerait pas une consommation énergétique plus importante.

Un milieu de gamme solide avec AT2

Si le modèle AT0 attire l’attention des passionnés de hautes performances, l’AT2 surprend encore davantage par son équilibre technique. Cette puce disposerait de 40 Compute Units, soit l’équivalent d’une carte graphique milieu de gamme solide dans la hiérarchie actuelle.

Mais c’est une autre caractéristique qui retient surtout l’attention : un bus mémoire de 384 bits. Pour un GPU de gamme intermédiaire, c’est une belle configuration, surtout si elle s'accompagne de 12 à 24 Go de mémoire dédiée.

Ce choix stratégique interpelle : AMD semble vouloir proposer des cartes plus compétitives sur les segments que dominent aujourd’hui Nvidia avec ses GeForce RTX xx70 et xx60 haut de gamme. Si ces données devaient se confirmer, l’AT3 pourrait devenir l’une des cartes les plus équilibrées du marché en matière de rapport puissance/bande passante.

AT3 et AT4 pour conquérr l'entrée de gamme

Plus bas en gamme, la nouvelle architecture graphique se déclinerait en versions AT3 (24 Compute Units, bus 128 ou 256-bit) et AT4 (12 Compute Units, bus 64 ou 128-bit) de manière à couvrir largement les segments plus accessibles.

Cette segmentation permettrait à AMD de proposer des cartes graphiques adaptées à chaque catégorie d’utilisateur, du joueur occasionnel à l’amateur de performances extrêmes. On retrouve ici une stratégie similaire à celle déjà mise en place avec RDNA 3, mais avec un bond technique majeur du côté de l’interface mémoire.

Des cartes pensées pour affronter Nvidia et Intel

Pourquoi AMD choisirait-il une telle approche ? La réponse est probablement à chercher du côté de la concurrence. Nvidia continue de dominer avec ses GeForce RTX, particulièrement performantes en ray tracing et IA.

De son côté, Intel tente de renforcer sa position avec ses GPU ARC, d'Alchemist à l'actuel Battlemage et en attendant Celestial. Face à cette double pression, AMD n’a pas d’autre choix que de frapper fort avec RDNA 5, afin d’espérer reprendre des parts de marché.

Un bus mémoire ultra large pourrait constituer une arme redoutable dans ce duel, en permettant aux GPU Radeon de corriger un de leurs points faibles : la bande passante et l’efficacité en charges lourdes. Si l’on ajoute à cela une offre étendue, allant du haut de gamme aux modèles plus accessibles, AMD pourrait se donner une marge d’action plus importante face à ses rivaux.

Quelles attentes avant l’annonce officielle ?

Pour l’instant, AMD n’a pas confirmé ces informations et il reste possible que certaines spécifications évoluent d’ici la présentation officielle. Néanmoins, ces fuites esquissent une tendance claire : la prochaine génération de GPU RDNA semble miser sur des bus mémoire massifs pour offrir un saut de performance. Reste à voir si la consommation énergétique et les coûts de fabrication ne viendront pas atténuer cet avantage théorique.

Les prochains mois devraient être déterminants pour comprendre la stratégie d’AMD autour de RDNA 5. L’introduction d’un AT0 à 512 bits et d’un AT2 avec 384 bits envoie un message clair : la guerre des GPU ne se limite plus au nombre de Compute Units, mais passe désormais par une révision en profondeur de l’architecture mémoire, permettant un retour sur le haut de gamme, occupé uniquement par Nvidia actuellement.

Les amateurs de cartes graphiques attendent donc impatiemment de découvrir si ces fuites se transformeront en réalité. Dans tous les cas, RDNA 5 s’annonce déjà comme une génération à surveiller de près dans l’histoire des GPU Radeon.