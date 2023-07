Alors qu'AMD a récemment lancé ses Ryzen séries 7000 et que ces derniers ont déjà été déclinés en version intégrant la technologie 3D V-Cache, c'est l'ancienne génération qui profite désormais d'une nouvelle référence.

C'est la chaîne de distribution Micro Center qui a obtenu cette exclusivité et qui propose désormais le petit frère du Ryzen 5800X3D adoré par les joueurs : le Ryzen 5600X3D.

Un nouveau processeur AMD en AM4

Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les utilisateurs puisque le processeur reprend la base du 5600X déjà sorti et donc exploite toujours le socket AM4 : il n'impose donc pas de changement de carte mère ni de RAM pour les utilisateurs de cartes mères d'ancienne génération.

Le Ryzen 5600X3D embarque 6 coeurs pour 12 Threads avec une fréquence de 3,3 et 4,4 GHz, le tout est associé à 3Mo de cache L2 et 96 Mo de cache L3. En contrepartie, le TDP évolue et passe de 65 à 105 W.

Le processeur affiche un prix très attractif de 229 dollars, soit moins cher que le 5600X à son lancement. Le Ryzen 5600X3D pourrait ne pas s'exporter en dehors de Micro Center et donc rester exclusif au marché nord-américain.