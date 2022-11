AMD a visiblement du mal à écouler ses stocks de processeurs Ryzen série 7000. Tout comme Intel avec ses processeurs Raptor Lake, la réponse du marché n'est pas franchement joyeuse, et ce n'est pas faute de proposer du matériel performant.

Tant Intel qu'AMD ont fait le choix de lancer leurs gammes de processeurs dans un contexte morose du marché de l'informatique... Et les deux marques ont cumulé les choix discutables...

Si sur le plan technologique, il était nécessaire qu'Intel comme AMD basculent vers une nouvelle plateforme, cela implique un changement complet de matériel pour les usagers, avec une facture qui grimpe très vite.

Ryzen 7000 : une note finale assez salée

Pour profiter des nouveaux AMD Ryzen 7000, les utilisateurs doivent absolument changer de carte mère pour adopter un modèle doté d'un socket AM5... Et pour beaucoup, cela implique également de changer de type de RAM pour basculer vers la DDR5.

De fait, alors que sur la précédente génération de processeur, l'investissement pouvait se limiter au CPU seul, avec les Ryzen 7000, il faut investir une somme bien plus importante...

Bilan de l'opération : les Ryzen Séries 7000 se vendent beaucoup moins vite que les précédents Ryzen 5000...

Ryzen 7000 : déjà des promotions

On voit ainsi déjà des promotions arriver de toute part pour booster les ventes : aux USA, MicroCenter offre 32 Go de DDR5-5600 pour l'achat d'un Ryzen 7000 mais les offres plus spectaculaires s'affichent en Chine.

Ainsi, sur Aliexpress et profitant des offres du Single Day, certains revendeurs proposent des Ryzen 7000 à des prix 30% moins chers que les prix de lancement. Le Ryzen 9 7950X lancé à 765$ s'affiche à 557$ tandis que le Ryzen 9 7900X lancé à 598$ s'affiche à 459$.

Ces opérations profitent ainsi d'un coup de pouce direct d'AMD auprès des fournisseurs... On pourrait ainsi voir des offres assez alléchantes à l'occasion du Black Friday et du Cyber Monday. Si vous souhaitez changer de configuration, ce sera peut-être le moment...