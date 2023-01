Il n'aura finalement pas fallu attendre la fin de vie des tout derniers processeurs Ryzen 7000 pour qu'AMD ne les décline en version 3D.

La marque avait connu (et connait toujours) un succès phénoménal avec le lancement de son Ryzen 5800 X3D, une version de son Ryzen 5800X boostée au 3D-V Cache qui a donné une seconde vie au processeur et lui a offert des performances exceptionnelles dans l'univers du jeu vidéo.

Trois nouvelles références en X3D

Actuellement, AMD a lancé sur le marché ses processeurs Ryzen 7000 avec un succès mitigé. La réponse du public est frileuse, notamment car cette génération impose de passer du socket AM4 au socket AM5 et donc de changer au passage carte mère et RAM, soit un investissement bien plus lourd que celui du processeur seul.

AMD compte changer la donne avec ses déclinaisons X3D et lance ainsi trois processeurs, ou plutôt 6 puisque dans le même temps la marque a également annoncé des déclinaisons "non X" plus abordables.

La marque a ainsi évoqué les Ryzen 9 7950X3D, 7900X3D et 7900X3D qui profitent tous de 64 Mo de cache supplémentaire et passent ainsi respectivement à 144, 140 et 104 Mo de mémoire.

AMD évoque de 20 à 30% de performances supplémentaires dans les jeux en passant d'un 5800X3D à un 7800X3D. Il aurait été judicieux de comparer les apports du 3D-V Cache par rapport aux Ryzen traditionnels...

Au passage, AMD annonce également une baisse du TDP qui passe de 170W à 120W pour les Ryzen 9.

Malheureusement, on ne sait pas à quel prix AMD compte lancer ses nouveaux processeurs ni quand cela interviendra.