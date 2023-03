C'était une sortie assez attendue du côté des utilisateurs souhaitant mettre à jour leur configuration informatique : les premiers processeurs Ryzen série 7000 profitant du 3D V-Cache sont arrivés sur le marché !

Malheureusement pour la France, la facture est plutôt salée et varie beaucoup d'un revendeur à l'autre...

Des prix élevés pour la France

Comme prévu, ce sont deux références qui ouvrent le bal, les deux plus haut de gamme avec le Ryzen 9 7950X3D et Ryzen 9 7900X3D.

Le plus haut de gamme d'entre tous se dote de 16 coeurs physiques pour 32 coeurs logiques tandis que le 7900X3D s'équipe de 12 coeurs physiques pour 24 coeurs logiques. Le tout s'accompagne donc de la technologie propre à AMD de 3D vertical Cache, qui permet d'empiler la mémoire pour doper le cache L3 sur un des deux CCD.

Cela permet d'atteindre un total de 144 Mb de cache L2 +L3 sur le 7950X3D et 140 Mb pour le 7900X3D. En contrepartie, les fréquences de fonctionnement ont été légèrement révisées à la baisse par rapport aux modèles X dont ils découlent.

Finalement, les deux processeurs sont disponibles depuis hier 15h en France, avec des prix qui se veulent assez surprenants...

Si AMD évoquait un prix qui se calquerait sur les prix de lancement de la gamme X, on peut voir que la note est bien plus salée à l'arrivée.

Chez Topachat, le Ryzen 9 7900X3D est ainsi facturé 699,99€ et le 7950X3D est proposé à 819,99€. On note ainsi ses augmentations respectives de 150 et 70€ par rapport aux modèles X. Les prix contrastent également avec ceux annoncés par AMD pour l'international : 599$ et 699$.

Néanmoins, depuis hier, AMD a également mis à jour son site Internet pour afficher des prix de vente conseillés en euros : 681,07€ pour le 7900X3D et 794,77€ pour le 7950X3D.

Gare aux revendeurs qui profitent de l'effet de nouveauté

Les prix sont donc finalement peu éloignés des recommandations d'AMD relocalisées sur le marché européen.

Cela n'empêche toutefois pas d'autres revendeurs de tenter de réaliser une marge supplémentaire. On retrouve ainsi beaucoup d'entre eux proposant le 7900X3D autour des 750 à 800€ et le 7950X3D entre 900 et 1200 euros. Il faudra donc bien penser à comparer les prix en fonction des sites pour alléger au maximum la douloureuse...