Les processeurs AMD Ryzen 7000X3D ont visiblement un peu de mal à se vendre (tout comme la dernière génération d'Intel) et profitent d'une baisse de prix orchestrée depuis quelques jours après leur lancement.

Les processeurs en ZEN 4 qui profitent de la technologie 3D V-Cache ont été plutôt bien accueillis pour leurs performances exceptionnelles, mais un peu moins pour leur prix. Même s'ils se présentaient comme des alternatives plus accessibles et performantes que la concurrence, la problématique tarifaire était bien plus large...

Une baisse de prix qui se poursuit

En effet, cette génération de processeurs impose un changement matériel important pour les utilisateurs : carte mère, processeur, RAM... Soit un investissement conséquent qui ne se limite pas au seul processeur... De fait, les utilisateurs se montrent particulièrement réticents à franchir le pas et les Ryzen 7 7000X3D ont quelques difficultés à s'imposer.

AMD avait déjà donné un coup de pouce à ses puces avec une première baisse de prix, et les choses se confirment un peu pleut aux USA.

On retrouve ainsi le Ryzen 7 7800X3D à 406 dollars, le 7900X3D à 535 dollars et le 7950X3D à 601 dollars contre des prix de lancement respectifs de 449, 599 et 699 dollars.

Certains revendeurs vont même déjà plus loin dans la baisse de prix... Pas certain toutefois que ces baisses se répercutent en France de façon aussi significative, du moins pas pour l'instant.