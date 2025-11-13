L'investissement dans l'AM5 (Ryzen 7000+) avait un goût de pari. Nouvelle RAM (DDR5). Nouvelle carte mère. La peur était de voir AMD suivre la voie d'Intel et tout changer en deux ans, rendant l'investissement caduc.

L'ombre du succès légendaire de l'AM4 (près de six ans de vie) planait. Aujourd'hui, une fuite colossale du YouTubeur Moore's Law Is Dead (MLID), personnage controversé mais souvent très bien informé, vient de mettre le feu aux poudres. Et c'est une excellente nouvelle.

Concrètement, que signifie ce support jusqu'en 2028 ?

Si vous avez investi dans une carte mère AM5 (par exemple pour un Ryzen 7 7800X3D en 2023), votre machine n'est pas prête d'être obsolète.

Cette plateforme supportera la génération Zen 7 (nom de code Grimlock), attendue pas avant la toute fin 2028. En théorie, un joueur pourrait simplement mettre à jour son BIOS et installer un CPU flambant neuf de 2028. C'est un camouflet pour la concurrence et une récompense pour la fidélité.

Que sait-on de ces futurs processeurs Zen 7 ?

La fuite ne s'arrête pas là. Ces futurs processeurs Zen 7 "Grimlock" s'annoncent monstrueux. AMD préparerait deux types de "chiplets" (les cœurs) :

Silverton : Le chiplet haute performance (16 cœurs Zen 7) pour PC de bureau et serveurs.

: Le chiplet haute performance (16 cœurs Zen 7) pour PC de bureau et serveurs. Silverking : Le chiplet basse consommation (8 cœurs Zen 7) pour les portables.

Le tout serait gravé en 1.4 nanomètre (TSMC A14), ce qui relève de la science-fiction aujourd'hui. En combinant deux chiplets Silverton, on parle de PC de bureau à 32 cœurs et potentiellement 320 Mo de 3D V-Cache. Le tournis.

Et AMD a-t-il confirmé quelque chose officiellement ?

Si la fuite MLID reste une rumeur (très crédible), AMD a aussi parlé. Lors de ses résultats financiers, la firme a confirmé sa feuille de route officielle. Zen 6 est bien prévu pour 2026 (en 2nm) et Zen 7 arrivera "dans les deux années qui suivent" (donc 2027-2028), ce qui corrobore le timing de la fuite.

AMD a aussi mentionné "Gorgon" (un refresh Zen 5) pour 2026. Côté graphique, c'est plus flou, on parle d'une nouvelle architecture (UDNA ?) pour remplacer RDNA, avec plus d'infos prévues au CES 2026.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le socket AM5 ?

C'est la plateforme physique (le support sur la carte mère) qui accueille les processeurs AMD Ryzen des séries 7000, 8000 et 9000. Son arrivée en 2022 a obligé les utilisateurs à changer de carte mère et à adopter la nouvelle mémoire RAM DDR5.

Les PC portables sont-ils concernés par Zen 7 ?

Oui, et comment. La fuite MLID évoque deux gammes : "Grimlock Point" (pour les laptops classiques, jusqu'à 20 cœurs) et "Grimlock Halo" (pour les machines les plus rapides, pouvant atteindre un total ahurissant de 36 cœurs).