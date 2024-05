AMD avait annoncé souhaiter lancer ses nouveaux processeurs sous architecture Zen 5 d'ici la fin de l'année, mais selon de nouvelles fuites, il semblerait que le lancement n'attende pas l'automne.

Le fabricant de mini PC AOOSTAR a ainsi déjà référencé de nouveaux modèles intégrant les puces sous architecture Zen 5 d'AMD pour une commercialisation dès le mois d'aout.

Il s'agit de références intégrant les nouveaux APU Strix d'AMD, soit des plateformes qui intègrent un iGPU RDNA 3+ ainsi qu'un NPU (Neural Processing Unit) XDNA 2 pour des fonctionnalités avancées d'intelligence artificielle. Ces plateformes devraient offrir une puissance brute de 45 TOPS (Tera Operations Per Second).

Le constructeur cite deux références en particulier. Une version standard affichera 12 coeurs CPU et 16 coeurs RDNA 3+, et une version Strix Halo affichera quant à elle 12 coeurs CPU et 40 coeurs iGPU 3+. Attention toutefois, la version la plus puissante est d'ores et déjà affichée pour une disponibilité début 2025 et non cet été.

Rappelons que les prochains CPU d'AMD en Zen 5 s'installeront dans le socket AM5 introduit avec la génération Zen 4 et les Ryzen séries 7000. Une bonne nouvelle pour l'utilisateur qui n'aura donc pas à changer de carte mère ni de RAM pour profiter de ces nouvelles puces.