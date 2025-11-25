Bureau d'enregistrement de noms de domaine et fournisseur de solutions d'hébergement, Amen France participe au Black Friday et propose des réductions sur ses produits. Des réductions parfois conséquentes pour des prix voulus imbattables, mais qui sont valables jusqu'à épuisement des stocks.

Pour les particuliers, les petites ou les grandes entreprises, les offres Black Friday d'Amen France couvrent les noms de domaine, l'hébergement WordPress et Linux, le design Web.

" Que vous souhaitiez lancer un site, migrer un blog, ou renforcer votre infrastructure, Amen France vous accompagne à chaque étape avec des réductions exclusives ", écrit Amen qui souligne des solutions d'hébergement web avec IA intégrée.

Pendant le Black Friday, les plans d'hébergement bénéficient par exemple de remises pouvant atteindre -70 %, sans compter la gratuité pour le domaine .com, ou le domaine .fr sur trois ans au prix de deux ans.

Pour la création d'une page web (SiteBuilder) et d'une boutique en ligne (ShopBuilder), ce sont des remises de 70 %, tandis que la réalisation d'un site web WordPress peut être confiée pour 109 € (prix HT par mois), soit - 50 %.

Dans le cadre de son Black Friday 2025, Amen propose également une remise de 40 % sur tous les certificats SSL.