Aux confins glacés de notre voisinage cosmique, une équipe d'astronomes s'étonne d'un corps céleste dont l'orbite étrange pourrait bien sonner le glas de l'hypothèse de la fameuse Planète Neuf. Il porte le nom de 2023 KQ14 ou Ammonite.

Un fossile du Système solaire

Ammonite n'est pas un objet comme les autres. Il s'agit du quatrième membre connu de la famille des sednoïdes, des corps glacés aux trajectoires se situant bien au-delà de l'influence gravitationnelle de Neptune.

Ce qui le rend si particulier, c'est sa stabilité. Des simulations ont montré que son orbite n'a quasiment pas bougé depuis 4,5 milliards d'années. C'est un fossile qui a conservé les traces des premiers instants du Système solaire.

La découverte a été faite dans le cadre du projet FOSSIL (Formation of the Outer Solar System: An Icy Legacy), qui utilise la caméra Hyper Suprime-Cam du télescope Subaru pour débusquer ces mondes lointains.

L'hypothèse de la Planète Neuf en péril

Jusqu'à présent, les orbites des trois autres sednoïdes connus semblaient curieusement alignées, un indice qui a nourri la théorie d'une neuvième planète massive et invisible dont la gravité orchestrerait ce ballet.

Source image : NAOJ

Sauf que l'orbite d'Ammonite est orientée dans la direction opposée. Elle brise complètement la belle harmonie supposée et constitue un véritable caillou dans la chaussure des partisans de la fameuse Planète Neuf. « Le fait que l'orbite actuelle d'Ammonite ne s'aligne pas avec celles des trois autres sednoïdes réduit la probabilité de l'hypothèse de la Planète Neuf », déclare Yukun Huang qui a mené les simulations orbitales.

Si elle existe, cette planète mystère devrait avoir une orbite encore plus lointaine que prévu et son influence devrait expliquer pourquoi Ammonite fait bande à part. Une autre piste suggère qu'une planète a pu exister autrefois avant d'être éjectée, laissant derrière elle les orbites chaotiques.

Un passé bien plus complexe qu'imaginé

La découverte révèle que la périphérie de notre Système solaire est diverse et complexe.

La présence d'un objet comme Ammonite prouve que des événements extraordinaires se sont produits. Pour le chercheur Ying-Tung Chen : « Trouver Ammonite, c'est comme découvrir une pièce manquante du puzzle à la frontière du Système solaire. »

Ironiquement, une autre simulation montre qu'il y a 4,2 milliards d'années, tous les sednoïdes, y compris Ammonite, auraient pu partager un alignement orbital similaire. De quoi relancer le débat. Une force, qu'il s'agisse d'une planète perdue ou d'une étoile de passage, a sculpté cette région avant de disparaître.

N.B. : Source image (vignette) : Ying-Tung Chen (ASIAA).