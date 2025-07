Aujourd'hui, zoom sur la station électrique portable Ampace Andes 1500, en promotion exceptionnelle jusqu'au 22 juillet sur la Fnac et Darty.

Elle est dotée de 13 ports polyvalents, délivrant une puissance allant jusqu'à 3 600 W pour alimenter 99 % des appareils électroménagers. Grâce à la technologie A-Boost, elle bénéficie d'une recharge éclair, lui permettant d'atteindre une charge complète en seulement 55 minutes.

Équipée de batteries LiFePO4 reconnues pour leur sécurité, leur fiabilité et leur résistance à la chaleur, elle intègre également la technologie SiCPrime. Celle-ci garantit un cycle de vie impressionnant de 6 000 charges et améliore le rendement global en réduisant les pertes d'énergie et la production de chaleur. La sécurité est renforcée par un système de gestion de batterie (BMS) complet qui protège contre les surchauffes, surtensions, courts-circuits et surcharges.

Enfin, l'appareil se contrôle à distance via une application mobile dédiée et propose quatre modes d'éclairage : LED, lumière d'ambiance, SOS et signal Morse.

Jusqu'au 22 juillet, l'Ampace Andes 1500 est proposée au prix exceptionnel de seulement 599,99 € au lieu de 1 099,99 €, -45%, soit le meilleur prix du marché actuellement. A découvrir chez Darty et la Fnac.