Commercialisées en France par les enseignes Carrefour entre le 20 juin 2022 et le 22 novembre 2023, des ampoules LED sont concernées par un rappel depuis cette semaine et ne doivent plus être utilisées.

" En raison d'un défaut de la carte électronique, la capsule en plastique de l'ampoule peut fondre, ce qui pourrait provoquer un départ de feu. […] Les clients ayant acheté ces produits sont priés de ne plus les utiliser et de les rapporter dans leur magasin Carrefour pour remboursement. "

De marque Carrefour, le produit a pour nom Ampoules LED G9 capsules G9x2. Les lots problématiques sont 2201, 2202, 2203 et 2204. Les numéros de lot figurent sur le pack et sur chaque ampoule. Le code GTIN (Global Trade Identification Number) est 3616475618540.

La procédure de rappel prendra fin le 22 avril 2024. " Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément occasionné ", écrit Carrefour.

Via le site RappelConso

Dans des catégories variées, le site gouvernemental RappelConso (rappel.conso.gouv.fr) répertorie l'ensemble des rappels de produits à destination des consommateurs. Il s'appuie sur les déclarations à caractère obligatoire des professionnels.