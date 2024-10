Le retro gaming a le vent en poupe et l'on voit de nombreuses consoles anciennes revenir sur le marché dans des versions modernisées tirant profit de l'émulation pour intégrer nouveautés et catalogues de titres.

L'Analogue 3D est un projet différent puisqu'elle promet une expérience similaire à celle d'origine avec une console modernisée mais capable de lire les cartouches originales. Pas d'émulateur en interne, mais une machine qui reprend en partie le design et l'interne de la Nintendo 64 de 1997.

On retrouvea ainsi les 4 ports manette originales en façade, permettant ainsi d'y connecter nos anciens contrôleurs, et il sera même possible de prendre en charge le Rumble Pack.

On y trouvera un lecteur de cartouches fonctionnel compatible avec tous les titres, peu importe la région. Aucun blocage géographique n'est intégré à la machine, permettant ainsi à chacun de ressortir ses anciens jeux.

Mais pour faire mieux qu'une N64 d'origine, l'Analogue 3D propose aussi quelques nouveautés, dont le support de manettes en Bluetooth, une connexion WiFi, un port HDMI, et un port SD qui permettra malgré tout d'ajouter des ROM, à condition de disposer des cartouches originales..

Les précommandes seront lancées le 21 octobre avec un tarif annoncé à 250$.