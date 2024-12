Shawn Layden, l'ancien dirigeant des studios PlayStation a récemment pris la parole pour partager un avis pour le moins tranché sur la question des jeux AAA.

Selon ce dernier, les jeux premium coutent désormais bien trop chers à faire, s'imposent une quantité de contenu phénoménale alors que personne ne les termine réellement...

Un avis que l'ancien cadre de Sony a partagé déjà plusieurs fois au fil des dernières années. Il a été parmi les premiers à critiquer la hausse des couts de production alors qu'en parallèle, les joueurs cherchent selon lui des jeux plus courts.

Interrogé par Eurogamer, Shawn Layden a de nouveau argumenté dans ce sens, expliquant qu'à chaque nouvelle génération de console, les couts de développement sont multipliés par deux. Il faut donc s'attendre à voir les jeux développés sur PS5 atteindre les 300 à 400 millions de dollars de cout de développement, une situation qui n'est plus tenable pour les studios.

Une façon indirecte de justifier également la hausse des prix des jeux premium, et qui se voudrait encore insuffisante. Seule une baisse des couts de production pourrait ramener un certain équilibre, et donc sacrifier du contenu au passage.

Shawn Layden évoque ainsi des jeux qui sont "trop longs". Il faut dire qu'au fil des années, la durée de vie des jeux a été présentée comme un argument principal pour justifier l'achat du côté des joueurs qui espèrent ainsi en avoir pour leur argent... Mais un jeu long et ennuyeux encourage bien moins à jouer qu'un titre que l'on sait court, mais intense. Et c'est là aussi que l'argument de Shawn Layden devient plus percutant : aujourd'hui le joueur type vient souvent du monde du mobile, et dispose de peu de temps global avec des sessions courtes parsemées au fil de la journée... Est également soulevé l'intéret de travailler des années sur du contenu qui ne sera vu que par 50% des acheteurs si le jeu n'est jamais terminé par la moitié des joueurs...