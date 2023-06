C'est une des nouveautés d'Android 14 peu visible qui pourrait toutefois grandement améliorer l'expérience des utilisateurs sur smartphones : le dernier OS de Google dispose d'une fonctionnalité assez inédite pour économiser la batterie des appareils.

Malgré les efforts des constructeurs pour proposer des smartphones à l'autonomie record, la situation reste encore précaire : une trop grande majorité des appareils ne voient pas leur autonomie dépasser 2 jours en usage modéré.

Pour ces utilisateurs qui monopolisent peu les fonctions les plus gourmandes de leur appareil, c'est bien souvent l'écran qui consomme le plus. Toujours plus grands, lumineux et avec un taux de rafraichissement grandissant, les écrans, même OLED sont de véritables gouffres pour les batteries de nos appareils.

La bêta 3 d'Android 14 apporte une nouvelle fonctionnalité intéressante et dédiée à l'économie d'énergie. Il s'agit de venir assombrir le fond d'écran plutôt que les icônes, qui restent de fait parfaitement lisibles. Le contraste est plus élevé et cela permettrait d'économiser de l'énergie avec une vraie différence en fin de journée.

L'option devrait être déployée avec Android 14 attendu d'ici la fin de l'été.