Le déploiement d'Android 14 sur la gamme de smartphones Galaxy de Samsung pose quelques problèmes. Si globalement, tout se passe bien sur les terminaux en eux même, c'est la communication avec d'autres systèmes qui se confronte à un mur, notamment lorsqu'il s'agit de synchroniser son appareil avec Android Auto.

Samsung déploie One UI 6 sur un vaste nombre de smartphones et tablettes ces dernières semaines, l'interface du constructeur étant basée sur Android 14, le dernier OS en date de Google.

Malheureusement, One UI 6 présente également quelques problèmes de communication avec Android Auto, l'OS d'infodivertissement de Google introduit dans certains véhicules. En théorie, Android Auto permet de synchroniser son appareil pour y retrouver l'ensemble des fonctionnalités connectées et même un mode transfert d'image.

Android 14 et Android Auto ont du mal à communiquer

Néanmoins, avec la mise à jour de Samsung, les communications entre les deux OS sont rompues, du moins en mode sans fil. Et après une petite enquête, il apparait que cela n'est pas limité aux appareils de Samsung et concerne également les Google Pixel. Dans les faits, si les appareils de Samsung sont plus cités que les autres, c'est surtout qu'ils sont les plus nombreux à déjà profiter d'Android 14 sur le marché.

La connexion avec Android Auto peut être rétablie, mais en utilisant une connexion par câble USB.

Lorsque la connexion est établie, on assiste malgré tout à de nombreux bugs depuis le passage à Android 14 avec certaines applications très populaires comme Spotify, Deezer, Amazon Music, ou même Waze. Parfois les écrans sont tout simplement figés au bout de quelques secondes, ou complètement noirs. Parfois il est impossible de changer d'application, le son n'est pas disponible, des saccades apparaissent...

Google n'a pas encore annoncé de correctif dédié à ces problèmes.