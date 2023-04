Après la phase de la Developer Preview, Google entame la phase de la bêta pour le système d'exploitation mobile Android 14. La première bêta d'Android 14 est ainsi disponible, mais ce n'est toutefois pas encore l'heure des annonces d'ampleur.

" Nous publions la première version bêta d'Android 14 qui s'articule autour de nos thèmes principaux de confidentialité, sécurité, performances, productivité des développeurs et personnalisation pour les utilisateurs. […] Nous continuons d'améliorer l'expérience des appareils à grand écran sur les tablettes, les pliables et plus ", écrit Dave Burke, vice-président de l'ingénierie pour Android chez Google.

Pour Android 14 Beta 1, seulement quelques points sont mis en avant, dont une flèche plus visible pour la navigation gestuelle et le retour en arrière lors de l'interaction avec une application. Son apparence s'adapte au fond d'écran ou au thème de l'appareil.

Un soin apporté à la ShareSheet

Dans Android 14, les applications peuvent ajouter des actions personnalisées aux feuilles de partage du système, à savoir la page qui s'ouvre dans le cadre d'un appui pour partager du contenu.

Les développeurs ont alors plus de latitude en haut du menu de partage. Davantage de signaux d'application sont en outre exploités afin de déterminer le classement des cibles de partage direct.

Pour la prise en charge des préférences de langue par application, les développeurs ont la possibilité de configurer leurs applications pour un support automatique de cette fonctionnalité. Google souligne également de nouvelles fonctionnalités graphiques pour les développeurs, et cite en particulier des effets de morphing.

Nouvelles protections de vie privée

Les applications sont en mesure de limiter la visibilité de données sensibles à des services d'accessibilité. Un contrôle est exercé par Play Protect pour les applications téléchargées depuis Google Play.

Google évoque à ce titre la protection de données personnelles ou de mots de passe en clair, le fait d'empêcher l'exécution involontaire d'actions critiques.

Android 14 Beta 1 est disponible pour des appareils Pixel. D'autres versions bêta vont suivre, sachant que la version stable (et finale) d'Android 14 devrait faire son apparition d'ici à la fin de l'été prochain.