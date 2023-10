Dans le cadre de sa dernière conférence, Google a officiellement présenté ses Pixel 8 et Pixel 8 Pro ainsi que sa Watch 2, mais aussi annoncé la publication de la version stable d'Android 14 sur ses terminaux.

L'occasion de voir ainsi arriver de nouvelles fonctionnalités dont les fonds d'écran générés par l'intelligence artificielle. En marge des fonds proposés comme à l'accoutumée, il est possible d'accéder une nouvelle option lors de la création d'un fond en faisant appel à l'IA.

Android guide alors l'utilisateur pour lui demander de sélectionner parmi plusieurs thèmes génériques. Puis il suffit de sélectionner ce que l'on souhaite afficher : fleurs, arbres, bâtiments, voiture, objet, animal... D'appliquer une caractéristique : ambiance, texture, matière, puis de sélectionner une couleur, un ton à donner à l'image.

Pour aller plus loin, il est possible de directement renseigner son texte pour détailler sa demande, puis l'IA propose un fond d'écran généré en fonction des requêtes. Plusieurs images sont proposées et l'utilisateur n'a qu'à sélectionner celle qu'il préfère.

Pour le moment l'option n'est proposée que sur Pixel 8 et Pixel 8 Pro mais elle devrait rapidement s'étendre aux autres smartphones Pixel sous Android 14.