Après un long silence de plusieurs semaines, Google s'exprime enfin sur le problème d'accès au stockage de l'appareil rencontré par des propriétaires de smartphones Pixel depuis le passage à Android 14.

" Nous avons connaissance d'un problème survenant sur certains appareils Pixel (Pixel 6 et modèles ultérieurs) qui ont reçu la mise à jour Android 14 et pour lesquels plusieurs utilisateurs (autres que l'utilisateur principal) sont configurés. "

Alors que les premiers signalements concernaient essentiellement les smartphones Pixel 6, les smartphones Pixel 7 et la tablette Pixel Tablet sont également touchés.

Éviter que la situation n'empire

Selon Google, le bug se manifeste dans le cadre de la configuration de plusieurs types de profils (utilisateur, invité, compte enfant ou profil limité sur tablette), mais pas dans les cas de figure avec plus d'un compte Google connecté pour un même utilisateur principal ou des profils professionnels.

Hormis l'impossibilité d'accéder au stockage, le problème est susceptible d'entraîner le redémarrage de l'appareil avec un message de rétablissement de la configuration d'usine. Si le message est accepté, les données non sauvegardées sont perdues. Dans le cas contraire, l'appareil entre dans une boucle de démarrage.

Google indique avoir déployé une mise à jour du système Google Play pour éviter le déclenchement du problème sur d'autres appareils. Elle peut être vérifiée et installée en se rendant dans les paramètres Sécurité et confidentialité, Système et mises à jour, puis Mises à jour du système Google Play.

Faute de mieux...

Pour les malheureux confrontés au problème, Google assure travailler sur une mise à jour du système qui permettra de corriger le problème et rétablir l'accès aux fichiers, sans nécessiter un rétablissement de la configuration d'usine.

Google étudie également des méthodes qui pourraient permettre une récupération de certaines données pour les appareils qui se retrouvent dans une boucle de démarrage. " Nous fournirons de plus amples informations dès que possible. " Pas franchement très encourageant.

Pour les utilisateurs non confrontés au problème ou ayant déjà réinitialisé leur appareil, Google recommande d'éviter de créer ou de se connecter via un profil secondaire jusqu'à la disponibilité de la mise à jour en OTA.

" Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre patience ", écrit Google. Des excuses qui vont être difficiles à digérer pour certains.