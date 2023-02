Google propose la première Developer Preview d'Android 14 et n'a communiqué que sur des fonctionnalités à destination des développeurs. Cela n'a toutefois pas empêché la découverte de nouveautés plus grand public, comme le clonage d'applications et la possibilité d'utiliser deux comptes à la fois.

Android 14 pourrait également permettre de faire la chasse aux bloatwares via un menu pour les lister et avec une désinstallation, le cas échéant. Ce sont des trouvailles de Mishaal Rahman qui a aussi mis au jour du code dans Android Open Source Project (AOSP). Il laisse entendre un travail sur un nouveau service DeviceAsWebcam.

Le nom est suffisamment évocateur. De manière native, il s'agirait de transformer un smartphone Android en webcam pour ordinateur de bureau et ordinateur portable, en s'appuyant sur la prise en charge du protocole UVC (USB Video Class).

À la Continuity Camera d'Apple

Des interrogations demeurent cependant au sujet d'une application spécifique que pourrait éventuellement proposer Google, même si cela devrait être une application système, voire pour réserver ce type de possibilité à seulement certains smartphones dans un premier temps.

DeviceAsWebcam ferait écho à Continuity Camera (Appareil photo Continuité) du côté d'Apple, afin d'utiliser un iPhone en tant que webcam pour Mac. Sauf qu'Apple s'appuie sur son propre écosystème de produits et tire parti des atomes crochus entre iOS et macOS.

La solution proposée avec Android devrait être plus ouverte en toute logique, mais les détails sont encore bien maigres à ce stade. Du reste, rien ne dit pour le moment que tout prendra effectivement forme avec Android 14.