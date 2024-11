C'est une équipe de chercheurs de McAfee qui tire la sonnette d'alarme et pointe du doigt un lot de 15 applications mobiles ciblant les systèmes Android avec des malwares de type SpyLoan.

Dans son rapport, McAfee évoque ainsi des applications qui réussissent à passer à travers les systèmes de protection de Google pour se voir distribuées en toute confiance sur le Play Store, la plateforme applicative officielle de Google.

Il s'agit principalement d'applications spécialisées dans les prêts d'argent rapides et flexibles proposés à des taux très attractifs et sans énormément de conditions... Ces applications proposent des offres affichées avec des durées limitées pour faire naitre un sentiment d'urgence chez les victimes et les encourager ainsi à souscrire au plus vite et sans réflexion.

Malheureusement, ces applications contiennent également des malwares qui leur permettent de piloter d'autres modules et d'organiser ainsi un transfert de données sensibles en arrière-plan. Pendant que l'utilisateur renseigne ses coordonnées, les données sont récupérées pour organiser, plus tard, une usurpation d'identité et tenter de détourner des fonds.

Prévenue de la situation, Google a déjà retiré une partie des applications en question tandis que les autres ont été mises à jour par les développeurs. Néanmoins, si les anciennes versions sont toujours installées sur les smartphones des victimes, le risque reste effectif.

Il est donc recommandé de supprimer ces applications, qui ont réussi à cumuler plus de 8 millions de téléchargements en très peu de temps.