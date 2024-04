Dans les faits, Android dispose déjà d'un mode bureau inspiré du mode DeX de Samsung depuis Android 10, mais ce dernier était principalement dédié aux développeurs, ou accessible aux particuliers depuis certaines versions débridées de l'OS... En bref, personne n'en profitait réellement.

Mais puisque les smartphones d'aujourd'hui offrent des configurations de plus en plus musclées et confortables, Google souhaite relancer un peu l'idée d'un appareil capable de se connecter à une station, un clavier, une souris et un écran plus grand pour se transformer en PC d'appoint.

L'idée est de faire du smartphone un véritable outil à tout faire capable de se transformer en station de travail pour booster la productivité des utilisateurs.

Le mode bureau très limité jusqu'ici va donc largement évoluer avec Android 15. Android Authority a pu mettre la main sur le mode en question au sein de la dernière version béta d'Android 14.

On découvre ainsi un bureau plus aste avec la possibilité de faire glisser les espaces de travail, de redimensionner les fenêtres et de profiter du multitâche avec deux fenêtres cote à cote.

Il ne s'agit là que d'une version de développement du mode bureau qui a encore pas mal de lacunes, mais tout porte à croire que Google souhaite rapprocher son mode bureau de ce que la marque peut proposer avec ChromeOS.