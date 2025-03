Après un lancement en début d'année avec sa série Galaxy S25, Samsung a officialisé un déploiement progressif de One UI 7 (Android 15) sur d'autres smartphones et tablettes Galaxy à partir du 7 avril prochain.

Cette disponibilité pourra néanmoins sensiblement varier en fonction des pays. Les premiers servis seront les smartphones Galaxy S24 et Galaxy S24 FE, et les smartphones pliants Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6.

Au cours des semaines suivantes, les appareils Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5, Galaxy Tab S10 et Galaxy Tab S9 s'ajouteront.

En toute logique pour d'autres Galaxy S

Dans une nouvelle communication officielle, Samsung étoffe sa liste d'appareils Galaxy éligibles à One UI 7 et qui recevront donc la grosse mise à jour. Ils sont dans le lot du déploiement progressif, sans précision sur un calendrier particulier.

Les élus sont sans véritable surprise compte tenu de la politique de support de la marque. Il s'agit des smartphones Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy S21 et Galaxy S21 FE, ainsi que des smartphones pliants Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

Du côté des tablettes, la liste comprend l'ajout des Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S8 et Galaxy Tab S6 Lite.

Mystère pour les anciens Galaxy A

Pour le moment, Samsung ne pipe mot concernant l'arrivée de One UI 7 et sa base Android 15 sur ses appareils Galaxy A dans le milieu de gamme. Sachant que les Galaxy A56, Galaxy A36 et Galaxy A26 ont eu droit à une pré-installation.