La semaine dernière, Google rendait accessible la toute première version preview d'Android 15 pour les développeurs. Une version encore très anticipée du système mobile qui devrait permettre aux éditeurs d'adapter leurs applications.

Et autant dire qu'il faudra être patient puisque la version stable d'Android 15 ne devrait pas sortir avant le mois d'octobre en fin d'année, conjointement aux Pixel 9.

Pour autant, cela n'empêche pas Samsung d'aborder le sujet dès à présent, et de partager une liste d'appareils qui pourront basculer vers la prochaine version du système mobile. Cela se fera via One UI 7.0, la surcouche maison qui sera donc basée sur Android 15.

Avec cette annonce précoce, Samsung travaille un peu plus son image de marque très à jour techniquement, mais également très soucieuse de garantir un suivi d'excellence de ses appareils. D'ailleurs, avec la sortie des Galaxy S24, la marque a garanti 7 années de mises à jour.

Voici donc la liste des appareils de Samsung qui profiteront d'Android 15 à son lancement, ou un peu plus tard. Les smartphones et tablettes qui sortiront entre temps pourront également en bénéficier.

Série Galaxy S

Série Galaxy Z

Série Galaxy A

Série Galaxy Tab

Série Galaxy F

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Série Galaxy M

On note quelques références jugées "anciennes" puisque sorties sous Android 11, ce qui devrait être particulièrement apprécié des utilisateurs. La liste n'est d'ailleurs pas définitive et Samsung pourrait ajouter d'autres appareils plus anciens d'ici la sortie de l'OS.