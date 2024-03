C'est Android Police qui est allé fouiner dans la béta d'Android 15 pour mettre à jour la présence de nouvelles API qui permettraient de mieux géolocaliser les Pixel 8, même quand ces derniers sont éteints.

Annoncée depuis l'été 2023, la fonctionnalité de localisation d'appareils éteints prévue pour Find My Device a finalement été repérée au sein d'Android 15. Selon Android Police, Google aurait intégré l'option au sein de l'OS, faisant directement référence aux Pixel 8.

L'option nommée Powered Off Finder devrait permettre aux smartphones de continuer à envoyer des signaux Bluetooth aux appareils environnants, à l'image d'une balise de géolocalisation Bluetooth comme l'Apple AirTag, même quand les appareils sont éteints. Cela permettrait, en combinant les informations de millions d'appareils connectés, de pouvoir suivre le déplacement d'un smartphone perdu, oublié, volé, même si ce dernier n'est pas allumé et qu'ils n'ont plus de batterie.

Côté smartphone, il faudra a minima disposer d'Android 15 mais aussi d'un aménagement matériel : un module devra permettre de continuer à alimenter la puce Bluetooth même quand la batterie principale de l'appareil est vide.

Visiblement, Google anticipe cette fonctionnalité de longue date puisque les Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a et les prochains Pixel 9 seront compatibles.