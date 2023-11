Après un lot de 4 applications pointées du doigt la semaine dernière, voilà qu'un nouveau groupe de 16 applications distribuées sur le Google Play Store a été identifié comme présentant différentes variantes de malwares.

Une fois de plus, il s'agit d'applications très populaires, la plus célèbre d'entre elles ayant été téléchargée et installée plus d'un million de fois. Au total ce sont plus de 2 millions de téléchargements cumulés qui représentent autant d'appareils sous Android à risque.

Voici la liste des applications concernées :

Super Skibydi Killer

Agent Shooter

Rubber Punch 3D

Rainbow Stretch

Love Emoji Messenger

Eternal Maze

Jungle Jewels

Stellar Secrets

Fire Fruits

Cowboy's Frontier

Enchanted Elixir

Beauty Wallpaper HD

GazEndow Economic

FinancialFusion

Financial Vault

MoneyMonitor

Selon les applications, les dangers sont différents. La plupart intègrent des malwares de type Android.HiddentAds qui se chargent de diffuser de la publicité intrusive, parfois payante tout en essayant de se cacher de l'utilisateur. Ces applications restent en dormance quelques jours avant de supprimer ou remplacer leurs icônes pour se faire passer pour d'autres applications.

D'autres embarquent des malwares de type Android.FakeApp et se présentent comme des applications liées à la finance dans le but de récupérer identifiants et mots de passe tout en renvoyant les utilisateurs vers des sites incitant à investir de l'argent... qui disparait bonnement.

Enfin pour quelques applications du lot cité, on retrouve le fameux malware Joker qui force l'utilisateur à s'inscrire à des services et abonnements payants, prélevant ainsi de petites sommes chaque semaines ou mois.