Les joueurs Android sont coincés dans un entre-deux depuis trop longtemps : si la majorité des jeux sont tactiles, le cloud gaming (Xbox, GeForce Now) et les consoles portables ont rendu l'usage des manettes essentiel.

Problème : Android ne propose aucun remapping natif. Si la configuration par défaut ne convient pas, l'utilisateur n'a que deux options : espérer que le jeu le propose, ou utiliser des hacks tiers peu fiables.

Que prépare Google dans Android 17 ?

Des indices clairs ont été trouvés dans les versions Canary du système Android. Google travaille sur le remapping natif du contrôleur.

Une nouvelle permission, `android.permission.CONTROLLER_REMAPPING`, a été repérée. Son accès est restreint aux applications signées par la plateforme. Traduction : le système lui-même gérera le remapping, et non les applications tierces. Fini les hacks ADB ou les bidouillages via les API d'accessibilité, qui ajoutent de la latence et des failles de sécurité.

Comment cela fonctionnera-t-il concrètement ?

Cette avancée s'articulera autour d'un nouveau menu "Game Controllers" dans les Paramètres. C'est là que les utilisateurs pourront gérer leurs contrôleurs. Mais le plus intéressant est la découverte d'un "virtual gamepad".

Le mécanisme serait simple : le système intercepte l'appui sur un bouton réel de votre manette. Le "gamepad virtuel" envoie ensuite l'appui remappé au jeu. Le jeu, lui, n'y voit que du feu et pense communiquer avec un contrôleur standard.

Cela ira-t-il plus loin que le simple remapping ?

Ce système de "gamepad virtuel" ouvre une porte immense : mapper les contrôles tactiles à des boutons physiques. Ce serait une avancée majeure pour des milliers de jeux populaires qui n'ont jamais eu de support natif pour les manettes.

Google maîtrise déjà cette technologie. Il l'utilise sur Chrome OS et Google Play Games sur PC. L'intégrer à Android est l'étape logique, surtout avec l'essor des PC Android et des consoles portables, pour enfin unifier l'expérience.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi le remapping n'existait-il pas avant sur Android ?

Jusqu'à présent, Android se contentait d'utiliser des fichiers de configuration prédéfinis pour les manettes les plus populaires (comme celles de Xbox). Pour tout le reste, ou pour personnaliser l'ergonomie, les joueurs devaient compter sur des hacks tiers peu fiables qui ajoutaient de la latence.

Quels sont les avantages d'un remapping natif ?

Les avantages sont multiples :

Accessibilité : Les joueurs ayant des handicaps pourront adapter les commandes.

: Les joueurs ayant des handicaps pourront adapter les commandes. Ergonomie : Réduire la fatigue en déplaçant les actions fréquentes.

: Réduire la fatigue en déplaçant les actions fréquentes. Fiabilité : Zéro latence supplémentaire et une sécurité accrue par rapport aux hacks .

: Zéro supplémentaire et une sécurité accrue par rapport aux . Consistance : Garder la même configuration de boutons sur tous ses jeux.

Quand cette fonction arrivera-t-elle ?

Tous les indices pointent vers Android 17. Le système d'exploitation étant attendu dans les prochains mois, il est probable que Google déploie d'abord le remapping de base, puis, dans un second temps, le mapping des contrôles tactiles vers la manette.