La toute dernière mise à jour d'Android Auto en version 13.4 se déploie progressivement auprès des utilisateurs avec un changement concernant les interfaces qui se veulent désormais bien plus agréables. Exit l'interface triste aux couleurs un peu vieillottes.

Google a ainsi enfin adopté le Material You au sein d'Android Auto, un langage de design lancé en 2021 sous Android 12 qui permet de proposer de nouvelles interfaces qui s'adaptent dynamiquement aux écrans, mais qui propose également un arrangement des couleurs de l'interface en fonction du fond d'écran du smartphone de l'utilisateur.

Cela permet de proposer des interfaces plus uniformes entre l'écran du véhicule et celui de son smartphone et de proposer également une disposition plus claire et ergonomique des fonctionnalités. Ce changement concerne également les notifications.

Par ailleurs les cartes de menu font également l'objet d'une refonte et offrent désormais une personnalisation des boutons et des arrière-plans. Les applications multimédias sont également concernées par Material You pour une expérience plus proche de celle de son smartphone, sans sacrifier l'ergonomie.