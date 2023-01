Google a profité de la grand-messe du high tech de Las Vegas pour dévoiler sa nouvelle version d'Android Auto qui profite d'un remaniement total.

Android Auto change ainsi d'aspect et revient avec toujours plus de fonctionnalités : dévoilé en partie lors de la dernière Google I/O, le système qui sera embarqué dans les prochains véhicules connectés s'inspire ainsi plus largement d'Android 13.

Plus lisible et polyvalent

Google a remanié toute l'interface de son système pour mieux prendre en charge les différents formats d'écrans des voitures de tous les constructeurs. Il devient possible de personnaliser son affichage et de tout séparer en plusieurs parties pour profiter d'un mode multitâche sur les écrans les plus grands sans perdre de vue ses applications (Maps et Spotify par exemple).

Une bascule de l'écran en mode 3 tuiles est également proposé et Android Auto est désormais pleinement compatible avec les formats d'écrans à l'horizontale et à la verticale.

Google Assistant prend désormais plus d'espace et partage des suggestions plus pertinentes avec des rappels d'appels manqués, le partage d'heure d'arrivée à un correspondant, le lancement d'une playlist... Tout cela en fonction des habitudes de l'utilisateur avec un affinage au fil du temps et des usages.

On retrouve également davantage de raccourcis pour envoyer plus simplement des SMS ou passer des appels téléphoniques.

Le nouvel Android Auto fait déjà l'objet d'un déploiement progressif sur certains véhicules, en fonction des constructeurs.