Pour l'expérience Android Auto, Google fait plusieurs annonces, dont une meilleure intégration qui concerne des véhicules électriques. Certains d'entre eux seront ainsi en mesure de partager en temps réel des informations sur le niveau de batterie avec l'application Google Maps.

Dans le cadre d'un itinéraire à emprunter, ce partage permettra d'avoir une estimation du niveau de batterie lors de l'arrivée à destination. Pour faciliter la conduite, d'éventuels arrêts afin d'effectuer une recharge en cours de route pourront également être suggérés, y compris avec une estimation de la durée de recharge en fonction du véhicule.

Une telle possibilité était déjà proposée avec Google built-in et le système d'exploitation Android Automotive dans les véhicules, mais c'est une nouveauté pour la solution Android Auto permettant d'utiliser le smartphone Android sur l'écran du véhicule.

Cela étant, Google précise que la nouveauté pour Android Auto arrive d'abord du côté de Ford. Les modèles Mustang Mach-E et F-150 Lightning sont cités au cours des prochains mois. D'autres véhicules électriques seront ultérieurement concernés, mais Google reste flou à ce sujet.

Le navigateur Chrome avec Google built-in

Pour les véhicules équipés de Google built-in et avec un déploiement en cours, un itinéraire planifié avec Google Maps sur le smartphone Android ou l'iPhone pourra être directement envoyé sur l'écran de la voiture.

En matière d'applications, le navigateur Chrome débarque en bêta sur des véhicules de marque Polestar et Volvo, et sur davantage de véhicules plus tard cette année. La navigation avec Chrome ne peut évidemment se faire que lorsque le véhicule est à l'arrêt.

" Polestar a été l'un des premiers à adopter la navigation embarquée, avec le navigateur Vivaldi pour Polestar 2 en 2021. Aujourd'hui, le navigateur Chrome commence à être déployé pour Polestar 2 en version bêta, offrant aux conducteurs une expérience de navigation familière et facile à utiliser quand ils sont garés ", écrit Polestar.

Parmi les marques avec Google built-in, des modèles de Ford, Lincoln et Nissan s'ajouteront cette année. Porsche est également évoqué à plus long terme.