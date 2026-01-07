Google a discrètement procédé à un changement concernant le projet Android Open Source (AOSP), le socle de tous les systèmes d'exploitation Android. La publication du code source passe d'un rythme trimestriel à un rythme semestriel.

Pourquoi Google réduit-il la fréquence des publications AOSP ?

La raison principale de ce changement est l'alignement avec le modèle de développement trunk stable de Google. Ce modèle privilégie une unique branche de code principale, plutôt que la gestion de multiples branches actives.

Selon l'annonce officielle sur Android Open Source Project, la nouvelle cadence a pour but de garantir la stabilité de la plateforme pour l'écosystème.

Cité par Android Authority, un porte-parole de Google précise que l'approche simplifie le développement et permet de fournir un code plus stable et sécurisé aux développeurs de la plateforme Android.

L'objectif est de concentrer les efforts sur deux publications majeures par an, au deuxième et quatrième trimestre, qui apportent des changements significatifs.

Quelles sont les conséquences pour les développeurs et fabricants ?

Pour les développeurs et contributeurs, Google recommande désormais d'utiliser la branche android-latest-release au lieu de aosp-main, parce qu'elle pointera toujours vers la version la plus récente publiée.

Le changement est susceptible d'allonger le temps dont disposent les développeurs de ROM customs pour travailler sur leurs versions, ce qui pourrait potentiellement améliorer la stabilité.

Les partenaires majeurs du type Samsung ne seront toutefois pas impactés. Ils bénéficient d'un accès privé et anticipé au code d'Android directement de la part de Google. Ils n'attendent pas les mises à disposition publiques d'AOSP pour développer leurs surcouches.

La sécurité d'Android est-elle compromise par le nouveau calendrier ?

Google a tenu à souligner que le processus de publication des correctifs de sécurité mensuels reste totalement inchangé. Le groupe continuera de publier des patchs chaque mois sur une branche dédiée, comme il le fait actuellement.

Les utilisateurs finaux ne devraient ainsi percevoir aucun changement, ni sur la sécurité, ni sur le calendrier des mises à jour. Et il n'y a pas de restriction de l'aspect open source d'Android... si ce n'est pour dénicher des nouveautés en avant-première.