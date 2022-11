À partir du mois de mai 2023, les applications pour Android TV et Google TV sur Google Play devront être publiées par les développeurs au format Android App Bundle (AAB), en lieu est place du format Android Package Kit (APK).

Google fait cette annonce six mois à l'avance. Un délai qui peut paraître relativement court, mais le groupe assure qu'il faudra environ trois jours à un ingénieur pour faire migrer une application TV existante du format APK vers AAB.

Avec les applications TV pour lesquelles la migration n'aura pas été opérée à temps, elles seront susceptibles d'être cachées et masquées lors d'une recherche. Une invisibilité qui prendra une forme de sanction.

Une évolution logique

Le passage de APK à AAB est déjà d'actualité depuis l'année dernière avec les applications Android sur Google Play à destination des smartphones et tablettes, sachant que le format Android App Bundle avait été introduit en 2018.

Le format AAB fournit uniquement le code compilé et les ressources dont l'utilisateur a besoin pour l'exécution d'une application sur une configuration spécifique. Selon Google, il permet d'économiser en moyenne 20 % de la taille totale du fichier par rapport à son équivalent APK en l'optimisant pour chaque appareil.

" En 2022, les smartphones ont souvent une capacité de stockage minimale de 64 Go, mais les Smart TV n'ont en moyenne que 8 Go ", souligne Google pour justifier l'intérêt du format AAB. C'est notamment vrai pour le Chromecast avec Google TV qui dispose de seulement 8 Go de stockage.

Davantage d'applications installées sur Smart TV ?

Avec l'archivage que permet le format AAB, l'utilisation du stockage serait en outre réduite d'environ 60 % et les utilisateurs n'ont alors plus forcément besoin de désinstaller des applications pour récupérer du stockage.

En lien avec le Play Store, Google vante un format AAB plus petit, plus rapide et meilleur que son prédécesseur. Toutefois, et particulièrement pour des appareils de type téléviseurs connectés, ce ne sera sans doute pas la panacée avec de trop faibles capacités de stockage.