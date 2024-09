Android est un système mobile particulièrement apprécié d'une partie des utilisateurs pour son ouverture et la liberté laissée à l'installation de programmes tiers et autres logiciels indépendants et amateurs.

Pas besoin de passer par le Play Store, il existe de nombreuses boutiques applicatives tierces, et même des github qui proposent directement des applications au format APK à installer manuellement.

Mais alors que le DMA a imposé en Europe à Apple d'ouvrir son iPhone aux stores alternatifs, Google lance un outil qui pourrait permettre aux développeurs de contraindre les utilisateurs à passer par le Play Store.

Cet outil en question, c'est l'API Play Integrity qui permettra d'inscrire au sein de l'application la provenance de cette dernière. En clair, il sera possible pour les développeurs d'applications de repérer si une application installée sur un smartphone provient ou non du Play Store... Cela permettra de faire le tri et de repérer les téléchargements depuis d'autres sources et éventuellement d'en bloquer le fonctionnement.

Google présente son outil comme une façon de garantir la provenance du Play Store pour des questions de sécurité... Mais en marge, il s'agirait également pour les développeurs de faire verrouiller les applications piratées ou moddées permettant d'accéder à du contenu premium sans dépenser d'argent. Car au final, c'est Android qui bloquera le fonctionnement des applications téléchargées au mauvais endroit, sur requête des développeurs...