Après Android 4.4 (KitKat) l'année dernière, c'est au tour d'Android 5.0 - 5.1 (Lollipop) de connaître le même sort en ce mois de juillet. Google met fin aux mises à jour des Google Play Services pour les appareils encore équipés de cette vieille version d'Android.

" Android Lollipop a été publié pour la première fois en novembre 2014, il y a près de 10 ans et depuis lors, nous avons introduit de nombreuses améliorations et fonctionnalités innovantes pour Android, qui ne sont pas disponibles sur Lollipop ", indique un porte-parole de Google.

L'abandon des mises à jour des services Google Play est aussi légitimé par le fait que les appareils avec Android Lollipop sont sous le seuil critique de 1 % d'appareils Android actifs.

Pas une brique, mais...

" Les appareils avec Android Lollipop continueront de fonctionner, mais ne recevront aucune mise à jour de sécurité importante et pourraient ne pas être compatibles avec certaines applications. Nous encourageons fortement les utilisateurs à passer aux versions d'Android plus récentes pour bénéficier des dernières fonctionnalités et améliorations de sécurité. "

Pour les développeurs, cela signifie que les API de niveau 21 et 22 sont dorénavant obsolètes. Les services Google Play ne sont en effet pris en charge que sur les appareils avec le niveau d'API 23 au minimum.

Sans doute dans un an, la prochaine version d'Android qui sera délaissée sera Android 6.0 alias Marshmallow.