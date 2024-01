Pour le partage de fichiers à proximité d'un appareil à un autre via Bluetooth et Wi-Fi, Google indique qu'une solution cross-Android unique voit le jour sous l'égide de Quick Share. Cette dénomination était auparavant réservée aux utilisateurs de Samsung, dans le cadre d'une technologie alternative à Nearby Share de Google.

C'est ainsi une collaboration entre Google et Samsung autour d'une seule solution Quick Share, dont le déploiement commencera en février sur les appareils actuellement compatibles avec Nearby Share.

" En appuyant sur la nouvelle icône Quick Share, vous pouvez voir une liste des appareils disponibles à proximité. Vous gardez le contrôle de votre vie privée et vous pouvez choisir dans les paramètres de votre smartphone qui peut découvrir votre appareil et envoyer des fichiers ", souligne Google.

Quick Share va s'imposer

Quick Share est pris en charge sur les appareils Android (avec les services Google Mobile) fonctionnant avec Android 6.0 et plus, les Chromebooks avec Chrome OS version 91 et plus, les ordinateurs avec une version 64 bits de Windows 10 au minimum (hors ARM).

Google souligne par ailleurs un travail avec des fabricants de PC afin de proposer Quick Share en tant qu'application préinstallée sur des ordinateurs équipés de Windows.

Du côté de Samsung, l'unification autour de Quick Share aura l'avantage de mettre fin à une certaine confusion, dès lors qu'un partage concerne un appareil n'appartenant pas à son propre écosystème. Une opération qui nécessitait de se tourner vers Nearby Share.

Les détails sur l'unification autour de Quick Share sont relativement minces pour le moment. Mishaal Rahman analyse que le client Quick Share existant de Samsung ajoute désormais le recours au SDK (kit de développement) Nearby de Google. Les appareils compatibles avec Nearby Share pourront ainsi apparaître dans le menu Quick Share de Samsung.

Fast Pair avec Google TV

Dans un autre registre, Google annonce l'arrivée le mois prochain de la prise en charge de Fast Pair sur Chromecast avec Google TV, avant un support pour d'autres appareils Google TV plus tard dans le courant de cette année.

Fast Pair permet d'associer rapidement des périphériques Bluetooth détectés à proximité en s'appuyant sur la technologie Bluetooth Low Energy. Les connexions Fast Pair peuvent être synchronisées entre divers appareils par le biais d'un compte Google.