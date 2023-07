Ce partage de proximité et sans fil est le pendant d'AirDrop d'Apple du côté d'Android. Après une version bêta en mars dernier, l'application Nearby Share pour Windows est officiellement lancée par Google.

Les prérequis sont la connectivité Bluetooth et Wi-Fi, des smartphones et tablettes équipés d'Android 6 ou version ultérieure, des PC fonctionnant avec une version 64 bits de Windows 10 ou version ultérieure. Sachant que les appareils ARM ne sont pas pris en charge.

Google annonce par ailleurs un travail avec des partenaires comme HP cité en exemple, afin d'inclure l'application Nearby Share sur certains PC Windows. Rappelons que Nearby Share avait initialement été introduit dans ChromeOS pour le partage de fichiers entre les appareils Android et les Chromebooks.

Du mieux depuis la bêta

En marge du lancement officiel de Nearby Share pour Windows, Google souligne des améliorations et des nouveautés apportées depuis la version bêta

Sur l'aspect pratique, l'outil indique désormais le temps estimé pour les transferts de fichiers et affiche un aperçu d'image dans les notifications pour aider à confirmer que le bon fichier est partagé.

Les performances ont été revues à la hausse en matière de rapidité et de fiabilité de l'application. Google souligne que les mises à jour ont permis de réduire les plantages et d'augmenter le taux de réussite des transferts de fichiers.

D'après la phase de bêta, les photos et les vidéos sont les types de fichiers qui ont été les plus populaires pour un transfert entre PC Windows et appareils Android.