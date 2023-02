Pour Android et Wear OS, Google indique que plusieurs mises à jour de fonctionnalités vont être proposées au cours des prochaines semaines. Le Chromebook est également concerné. Les nouveautés touchent des domaines comme la productivité, la personnalisation, l'audio, la connectivité et l'accessibilité.

En cours de déploiement sur smartphone et tablette

Avec l'application Google Drive pour Android, il est désormais possible d'utiliser le stylet ou le simple toucher à l'écran afin d'annoter des fichiers PDF. De quoi par exemple ajouter des notes ou des commentaires à main levée.

Les outils d'annotation permettent de tracer des traits, surligner, effacer, annuler ou rétablir des actions effectuées, afficher ou masquer les annotations. Une copie du fichier PDF peut être créée avec un nouveau nom pour y conserver les annotations, sans qu'elles n'apparaissent sur le fichier d'origine.

L'application Google Meet offre une fonction de suppression du bruit pendant les appels sur un plus grand nombre d'appareils Android. Ce sont les bruits de fond qui sont filtrés quand un utilisateur parle. Typiquement, la fermeture d'une porte ou des travaux construction à proximité.

Avec le clavier Gboard, Emoji Kitchen permet la création de nouveaux émojis via la combinaison d'émojis existants. Pour le navigateur Google Chrome sur Android, la mise à l'échelle du texte et des contenus dans les paramètres d'accessibilité peut être poussée jusqu'à 300 % (avec Chrome en bêta pour le moment).

Bientôt disponible

Prochainement, l'application Google Keep profitera d'un nouveau widget pour la gestion rapide des notes et listes de tâches sur l'écran d'accueil. Il affichera les rappels, les couleurs d'arrière-plan et les images en fonction des ajouts depuis l'application.

La synchronisation avec la montre connectée sera de la partie. Par ailleurs, Google Keep va introduire deux nouveaux raccourcis accessibles sur le cadran de la smartwatch avec Wear OS 3+ pour la création de notes et listes de tâches au toucher. Wear OS 3+ apportera en outre de nouveaux modes de son et d'affichage pour améliorer l'accessibilité.

Hormis l'arrivée de nouvelles animations de paiement dans Google Wallet, Google annonce enfin qu'il sera possible d'utiliser la fonction Fast Pair pour connecter de nouveaux écouteurs Bluetooth à un Chromebook d'un simple toucher. Pour des écouteurs déjà configurés avec un smartphone Android, le Chromebook s'y connectera automatique.