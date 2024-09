Google annonce le lancement d'Android 15 qui se concrétise pour le moment par la mise à disposition du code source sur Android Open Source Project (AOSP). Le déploiement sur des smartphones Pixel et d'autres n'est pas encore à l'ordre du jour.

Pour autant, Google dévoile d'ores et déjà quelques nouveautés à destination des smartphones Android qui sont en marge de la publication d'Android 15. Encore une démonstration que le rendez-vous d'une mise à jour plus ou moins majeure n'est plus la norme pour l'arrivée de fonctionnalités.

Circle to Search tue Shazam ?

La recherche instantanée de musique fait son apparition dans Circle to Search (Entourer pour rechercher). Elle permet d'identifier rapidement une écoute musicale émanant d'une application, sur les réseaux sociaux ou une musique diffusée à proximité. Une application tierce du type Shazam devient superflue.

Un appui long sur le bouton Accueil ou la barre de navigation active Circle to Search, puis un appui sur un bouton Musique lance l'identification pour obtenir le titre et l'artiste. Le cas échéant, il est aussi possible d'ouvrir une vidéo YouTube correspondante.

Pour l'accessibilité et plus

En matière d'accessibilité, le lecteur d'écran TalkBack d'Android s'appuie désormais sur les modèles d'IA Gemini pour fournir des descriptions audio détaillées des images. Attention cependant, l'anglais semble largement privilégié.

Dans le navigateur Google Chrome, il est en outre possible d'écouter le texte des pages web lues à voix haute. Cette fois-ci, de nombreuses langues sont de la partie. D'autres paramètres sont la vitesse d'écoute et le type de voix.

Pour les utilisateurs de Wear OS, Google annonce par ailleurs le téléchargement des cartes sur le smartphone afin de pouvoir y accéder hors ligne directement depuis Google Maps sur la montre connectée.