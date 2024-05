Nul besoin d'attendre le déploiement d'Android 15. Par d'autres moyens qu'une mise à jour majeure du système d'exploitation, dont ses applications et les services Google Play, Google continue d'apporter des nouveautés Android.

Parmi celles-ci, la plus notable est en lien avec Google Messages et dans le cadre de l'utilisation de la messagerie RCS (Rich Communication Services). Il devient possible de modifier des messages RCS récemment envoyés. Pour permettre de corriger une faute de frappe ou pour clarifier un message, c'est un délai standard de 15 minutes après envoi qui est octroyé.

Afin de procéder à des modifications dans le temps imparti, un appui long sur le message RCS envoyé fait apparaître une icône en forme de crayon en haut de l'écran.

Un widget Favoris pour Google Home

À partir d'Android 12, le widget Favoris de Google Home est disponible pour les utilisateurs ayant rejoint la version Preview publique de l'application. Sur l'écran d'accueil, il permet de contrôler et de gérer plus facilement les principaux appareils connectés du foyer.

Sur Android 11 et version ultérieure, Google annonce l'arrivée prochaine de la connexion en un clic d'une tablette Android ou d'un Chromebook au hotspot du smartphone, sans la nécessité de saisir le mot de passe.

Pendant un appel Google Meet et en appuyant sur l'icône Cast, il sera en outre possible de jongler entre le smartphone, la tablette ou le navigateur web.

La clé de voiture numérique

Pour fermer, ouvrir et démarrer un véhicule depuis un smartphone Android, la clé de voiture numérique est étendue à d'autres modèles. Il s'agit de modèles Mini, puis plus tard Mercedes-Benz et Polestar avec Android 12 ou plus.

Un peu plus anecdotique, Google souligne également le déploiement de nouvelles combinaisons d'émojis (autocollants) grâce à Emoji Kitchen et au clavier Gboard.