Lors de l'édition 2024 de sa conférence Google I/O au mois de mai dernier, Google avait annoncé une série de nouveautés de sécurité et de confidentialité présentées comme inédites sur Android. Leur arrivée n'a pas besoin d'attendre une version annuelle du système d'exploitation mobile lui-même.

Le déploiement a en effet lieu dans le cadre des services Google Play et des mises à jour du système Google Play. C'est le cas actuellement avec un renforcement des protections antivol en rapport avec le verrouillage de l'appareil.

Un verrouillage en cas de détection de vol (Theft Detection Lock), un verrouillage de l'appareil hors ligne (Offline Device Lock) et un verrouillage à distance (Remote Lock) qui doit être plus efficace. La disponibilité concerne les smartphones équipés d'Android 10 ou version ultérieure, sachant par ailleurs que le minimum requis pour Find My Device (Localiser mon appareil) est Android 5.

Un antivol utilisant l'IA

Pour Theft Detection Lock, Google explique que la fonctionnalité s'appuie sur l'IA afin de détecter si le smartphone est arraché des mains et que la personne tente de s'enfuir en courant, à vélo ou en voiture. " Si un mouvement habituellement associé au vol est détecté, l'écran de votre téléphone se verrouille rapidement, ce qui empêche les voleurs d'accéder facilement à vos données. "

Lors de tentatives de déconnexion de l'appareil pendant des périodes prolongées, Offline Device Lock verrouille automatiquement l'écran pour protéger les données, même lorsque l'appareil est hors réseau.

Remote Lock permet de son côté aux utilisateurs de verrouiller leur smartphone en ayant uniquement recours au numéro de téléphone quand ils ne peuvent pas se connecter à Find My Device avec leur mot de passe.