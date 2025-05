Avec la dernière bêta d'Android 16, Android Authority a mis au jour des changements qui laissent entrevoir une refonte de l'interface. De tels changements ne sont pas activés par défaut. Ils pourraient être déployés au gré de plusieurs mises à jour, puis aboutir ultérieurement à une refonte complète.

Cette refonte adopte le nouveau thème Material 3 Expressive que Google devrait présenter prochainement. Du moins, il sera évoqué à l'occasion de la prochaine conférence Google I/O, voire avant avec l'émission The Android Show : I/O Edition.

Le relooking à la sauce Expressive

Parmi les éléments identifiés par Android Authority, l'introduction d'effets de flou dans plusieurs zones de l'interface, dont le panneau des paramètres rapides et des notifications, le menu des applications récentes, l'écran de saisie du code PIN et le tiroir d'applications du Pixel Launcher.

Les icônes de la barre d'état ont été repensées. Les icônes Wi-Fi et données mobiles sont séparées, tandis que l'icône de batterie est davantage colorée. Un fond vert lorsque l'appareil est en charge et du rouge en cas de batterie faible.

Les tuiles des paramètres rapides sont redimensionnables et l'éditeur évolue pour faciliter l'organisation. L'application Paramètres adopte une présentation plus vive et chaque élément a droit à une carte distincte.

L'écran de verrouillage bénéficie d'une disposition plus dynamique, avec la date et la météo qui sont repositionnées en fonction de la présence de notifications.

D'autres changements comprennent une nouvelle vue compacte des notifications, des curseurs pour le volume qui abandonnent l'aspect de pilule.

N..B. : Source images (avant/après) : Android Authority.