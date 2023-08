Android Runtime (ART) est l'environnement d'exécution principal du système d'exploitation Android. Dans un billet de blog, Google compare ART au moteur d'Android qui fournit " le runtime et les API principales sur lesquels s'appuient toutes les applications et la plupart des services du système d'exploitation. "

Avec Android 12, ART est officiellement devenu un module APEX (Android Package EXecutable) et peut bénéficier de mises à jour du système Google Play, sans besoin d'une mise à jour du système d'exploitation lui-même.

" En mettant à jour ART indépendamment des mises du système d'exploitation, les utilisateurs bénéficient des dernières optimisations de performance et de correctifs de sécurité le plus rapidement possible ", écrit Google.

Un lancement plus rapide des applications

En soulignant pour les développeurs qu'Android Runtime est en charge de la compilation Java et Kotlin en bytecode, Google indique que des optimisations dans la dernière mise à jour ART ont permis d'améliorer le temps de démarrage des applications de jusqu'à 30 % sur certains appareils.

" Les mises à jour ART nous permettent de déployer fréquemment des correctifs avec peu d'efforts supplémentaires de la part de nos partenaires de l'écosystème ", ajoute Google.

Les mises à jour Android Runtime par le biais des mises à jour du système Google Play sont disponibles sur Android 12 et version ultérieure. Elles deviendront bientôt disponibles pour Android Go.

Pour un tiers des appareils

Avec les appareils se connectant à Google Play au 30 mai 2023 et les jours précédents, le taux d'adoption d'Android 13 atteint 14,7 %, tandis que celui d'Android 12 est de 16,3 %.

Plus de 31 % des utilisateurs sont donc concernés par des améliorations de performance pour le moteur d'Android et des applications plus rapides.