Difficile de gérer ses parfois trop nombreuses applications sur son smartphone lorsque l'on utilise son appareil au quotidien. Le constat est le suivant : tout est fait pour nous faire tester un maximum d'applications, et trop souvent la majorité de ces mêmes applications restent sur nos appareils sans que l'on ne s'en serve plus au bout de quelques jours...

Et pourtant, tout le monde n'a pas le réflexe de désinstaller ces applications mobiles inutiles qui prennent de la place, rendent la navigation dans la liste d'appli compliquée, et puis il faut également dire qu'Android ne facilite pas toujours la tâche.

Une option pour mieux gérer ses applications mobiles

Google va remédier à cela en facilitant la désinstallation des applications. La marque va utiliser son Google Play Store en ligne pour proposer l'opposée de ce qui est actuellement accessible : l'installation à distance d'applications. Aujourd'hui, en visitant le Play Store en étant connecté avec son compte Google, il est possible de sélectionner des applis pour les installer à distance sur chaque appareil que l'on gère. Et bien prochainement, une nouvelle option permettra également de désinstaller ces mêmes applications à distance.

Et cela devrait fonctionner pour les smartphones, les tablettes, mais également les Android TV et box d'opérateur sous l'OS de Google. Et c'est sans doute au niveau de ces deux derniers types d'appareils que les choses seront le plus facilitées.

Un menu déroulant dans le Play Store permettra de lister tous les appareils, avec toutes les applications installées. Il sera possible de les classer par date d'installation, par taille, et donc de les sélectionner pour une désinstallation à distance. La désinstallation se fera alors dès que l'appareil en question sera connecté et synchronisé avec les serveurs de Google.