Google a annoncé sur son blog qu'une nouvelle fonctionnalité serait prochainement proposée aux utilisateurs d'Android 13, la dernière version de son OS mobile. Une option qui devrait répondre à la problématique de capacité de stockage à laquelle sont confrontés les utilisateurs les plus intensifs de leur appareil.

Google part du constat que lorsque les utilisateurs ont besoin de place sur leur appareil, ces derniers ont tendance à désinstaller les applications les plus imposantes, quitte à conserver d'autres fichiers inutiles, ou nombre de photos et vidéos en doublon dans leur appareil. Une situation qui n'est pas franchement intéressante pour Google qui gagne des commissions sur les services et achats intégrés aux applications sur son Play Store.

L'archivage des données pour libérer de la place

La marque participe elle-même au problème en proposant automatiquement aux utilisateurs, via une boite de dialogue, de désinstaller des applications peu utilisées lorsque ces derniers tentent d'installer une nouvelle application sur le Play Store alors qu'ils manquent de place.

La situation est problématique pour l'usager : la désinstallation s'accompagne de la suppression de toutes les données et sauvegardes liées à l'appli.

Pour répondre à cette problématique, Google lance une fonctionnalité d'auto archivage qui permet, en cas de besoin, de supprimer la majorité des fichiers des applications sans pour autant totalement l'effacer. On parle d'environ 60% de poids de l'application avec un archivage des données restantes. L'icône de l'application archivée restera disponible sur l'appareil et permettra une réinstallation rapide, l'utilisateur ne perdant pas son historique ou ses sauvegardes.

Google proposera une fonctionnalité qui permettra de sélectionner des applications par lots en fonction de leur fréquence d'usage pour un archivage partiel. Les utilisateurs devraient ainsi gagner de la place sur leur appareil sans peur de perdre le contact avec leurs applications les moins souvent utilisées.