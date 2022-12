L'équipe Android OS de Google annonce plusieurs nouveautés et améliorations pour ce mois de décembre. Elles concernent l'environnement Android, avec notamment les smartphones et les montres connectées.

La promesse globale porte sur davantage de moyens de partager et de se connecter à ce qui compte le plus pour les utilisateurs, sur tous les appareils. Tout un programme… même s'il est essentiellement question de nouveautés à la marge, sans véritable gros changement.

Widget YouTube, montages Google Photos, caster depuis Google TV

Sur smartphone, Google ajoute un nouveau widget YouTube Search pour permettre de rechercher des vidéos dans la bibliothèque YouTube, trouver des vidéos Shorts ou consulter des abonnements directement depuis l'écran d'accueil de l'appareil. Pour l'application Google Photos, c'est la disponibilité de nouveaux styles d'artistes afin de créer des montages depuis ses photos.

L'application Google TV va permettre de diffuser (caster) simplement du contenu sur n'importe quel téléviseur (Smart TV) compatible et poursuivre la consultation de titres en streaming. Avec le clavier Gboard, Emoji Kitchen autorise la création de nouveaux émojis via l'association d'émojis existants.

Pour la sécurité, de nouvelles alertes sur la photo de profil du compte Google proposeront des recommandations de protection. En matière d'accessibilité, un nouveau mode de lecture permet de personnaliser le contraste, la taille du texte, la synthèse vocale et les types de polices dans les applications et les sites web dans le but d'améliorer le confort en lecture d'écran.

Des mises à jour Wear OS

Avec les montres connectées, l'application Keep sur Wear OS a droit à une mise à jour pour la prise en charge d'arrière-plans personnalisés, des photos et des dessins, en plus d'un format de lecture amélioré pour les notes et les listes.

De nouvelles cartes (ou tiles) sont en rapport avec la météo, les contacts et la navigation jusqu'au domicile. L'application adidas Running pour Wear OS profite d'une intégration à Google Assistant pour pouvoir commencer un entraînement par commande vocale.

Google signale par ailleurs qu'avec les clés de voiture numériques, il sera bientôt possible de les partager à distance avec des amis et de la famille. Ce partage fonctionnera sur les appareils Android et iOS, en gardant la main sur la gestion de l'accès au véhicule. Un déploiement concerne les smartphones Pixel et prochainement des smartphones Samsung, puis d'autres marques.