La marque Anker (Anker Innovations) sonne le rappel pour une batterie externe Anker 321 (PowerCore 5K) et le modèle portant le numéro A1112. En cause, un défaut de fabrication et un potentiel risque d'incendie qui touche un lot de ce produit.

" La batterie lithium-ion des appareils concernés peut surchauffer, ce qui peut entraîner la fonte des composants en plastique, de la fumée et des risques d'incendie. " Anker souligne qu'un petit nombre de batteries est touché par le problème et met en avant une mesure de précaution.

La batterie externe dispose d'un port USB-C et d'un port USB-A. Sur une page dédiée, Anker publie des éléments permettant d'identifier les appareils du lot défectueux et le numéro de série à renseigner. Un formulaire est en ligne pour le rappel et un remplacement par un produit plus récent Anker 533.

À cesser d'utiliser immédiatement

Le cas échéant, le produit faisant l'objet d'un rappel ne doit évidemment plus être utilisé et stocké en lieu sûr, avant de l'apporter dans un centre de tri adapté. Il est précisé que la fabrication du lot problématique est datée d'après mars 2023.

Rappelons par ailleurs que le site gouvernemental RappelConso (rappel.conso.gouv.fr) répertorie l'ensemble des rappels de produits à destination des consommateurs. Il s'appuie sur les déclarations à caractère obligatoire des professionnels.