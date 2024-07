Alors que l'informatique prend une place de plus en plus importante dans notre quotidien, les cybermenaces également. Et malgré cela, les usagers restent peu informés à la fois des risques et de la terminologie liés à la cybersécurité.

C'est pourquoi l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) vient de lancer son propre "CyberDico", un manuel proposé gratuitement qui se présente comme un dictionnaire de la cybersécurité.

L'idée est de donner des définitions claires à des termes souvent anglophones qui restent abstraits ou peu connus du public. Qu'il s'agisse d'informer des particuliers à titre personnel ou des professionnels, l'ANSSI offre là un outil simple et efficace pour sensibiliser un peu plus aux risques sécuritaires en offrant une certaine couche de connaissance aux usagers.

Le dictionnaire s'inscrit dans une démarche pédagogique avec pour objectif de vulgariser des termes souvent techniques. L'ANSSI présente son outil comme un véritable dictionnaire qui "recense les définitions en français et en anglais des mots, expressions et sigles du domaine de la cybersécurité". Il est téléchargeable gratuitement sous la forme d'un ficher PDF et propose actuellement quelques centaines de définitions.