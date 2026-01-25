C'était l'une des dernières zones d'ombre de notre planète. Sous l'épaisse calotte glaciaire de l'Antarctique se cachait un monde inconnu, un relief que les scientifiques viennent de cartographier avec une précision inédite. Publiée dans la prestigieuse revue Science, cette avancée majeure dévoile un continent secret, sculpté bien avant d'être recouvert de glace il y a plus de 34 millions d'années.

Comment cette carte a-t-elle été créée ?

La méthode est particulièrement novatrice. Plutôt que de se fier uniquement aux relevés radar traditionnels, souvent espacés de plusieurs kilomètres, l'équipe internationale a utilisé une technique appelée analyse des perturbations de l'écoulement glaciaire. En combinant les mathématiques de la dynamique des glaces avec des observations satellites à haute résolution de la surface, ils ont pu déduire la topographie du terrain en dessous.

Comme l'explique Helen Ockenden, l'une des auteures principales, c'est un peu comme deviner la présence de rochers au fond d'une rivière en observant les remous à la surface. Cette approche a permis de combler les immenses lacunes des précédentes études et d'obtenir une carte complète pour enfin visualiser le continent dans son intégralité.

Quelles sont les découvertes majeures ?

Le résultat est spectaculaire. La nouvelle vue révèle un paysage d'une richesse insoupçonnée, avec ses chaînes de montagnes, ses canyons profonds et ses plaines immenses. Fait marquant, plus de 30 000 collines et crêtes jusqu'alors totalement inconnues ont été formellement identifiées.

Parmi les formations les plus remarquables, les chercheurs ont mis en évidence un immense canal de près de 400 kilomètres de long dans le bassin subglaciaire de Maud. Robert Bingham, de l'Université d'Édimbourg, souligne que ces reliefs ressemblent étrangement à des régions comme l'Écosse ou la Scandinavie, donnant un nouveau visage au continent Antarctique.

Pourquoi cette découverte est-elle si importante ?

Cette cartographie n'est pas une simple curiosité géographique. La forme précise du socle rocheux est un facteur déterminant dans la vitesse à laquelle les glaciers s'écoulent vers l'océan. Un terrain accidenté, avec des collines et des pics, peut considérablement freiner la retraite de la glace.

Comprendre cette topographie est donc essentiel pour affiner les modèles climatiques qui anticipent les conséquences du réchauffement. Ces nouvelles données permettront de mieux prévoir la contribution de la fonte de l'Antarctique à la montée globale du niveau des mers, une des plus grandes incertitudes pour les prévisions du GIEC.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'Antarctique a-t-il toujours été couvert de glace ?

Non, le continent a été recouvert il y a plus de 34 millions d'années. Le paysage sous-jacent a été sculpté avant cette période, puis modifié en continu par le lent mouvement de la calotte glaciaire.

Quelle est l'épaisseur de la glace en Antarctique ?

L'épaisseur moyenne est estimée à environ 2,1 kilomètres, mais elle peut atteindre jusqu'à 4,8 kilomètres par endroits. L'Antarctique contient à lui seul environ 70 % de toute l'eau douce présente sur la planète.



Crédits images @ BBC